Feestzaal Intermezzo staat net voor twintigste verjaardag ‘over te nemen’: “Door gezondheidsproblemen willen we ons op onze Wetterse zaken concentreren” KOEN MOREAU

25 maart 2019

19u24 0 Lede Peter-Jan van der Gucht (63) en zijn echtgenote Bernadette Claus (61) trekken zich eind dit jaar terug uit feestzaal Intermezzo. Sinds de start in 2000 zetten ze die zaak in de Kasteeldreef, op de plaats waar voor de brand van 1978 de vroegere cinema en bowling te vinden was, op de kaart. “Mijn vrouw kreeg recent een hersenbloeding en moet twee nieuwe heupen krijgen. De keuken doen zit er niet meer in en zonder haar inbreng, wordt het moeilijk”, vertelt Peter-Jan.

Het aantal activiteiten die Wetteraar Peter-Jan van der Gucht de voorbije jaren combineerde valt bijna niet te tellen. Hij had een eigen managementbureau, organiseerde en was eigenaar van alle Belgische trouwbeurzen en dat was ook het geval voor de 50+-beurs en de Second Residence-beurs in Antwerpen. Daarnaast had hij zijn eigen opleidingsbureau Plus Value.

Van café naar culturele locatie

“En in 2000 startte ik in samenwerking met Roger De Nijs, eigenaar van feestzaal Intermezzo, deze zaak op”, vertelt de man. In een mum van tijd zette hij Intermezzo op de kaart. “Niet als café, maar wel als culturele locatie. Ik organiseerde hier optredens en leerde de Ledenaars zo deze locatie kennen.” Eens de locatie en mogelijkheden voldoende gekend waren, liepen de boekingen voor privéfeesten, rouwmaaltijden en andere evenementen spontaan binnen. “We hebben het gebouw uitgebreid zodat er, beneden en in de theaterzaal op de eerste verdieping, plaats was voor 400 gasten.”

Intermezzo² en Markt17

Geïnspireerd door en met de ervaring uit Lede nam van der Gucht in 2007 de kleinschalige feestzaal Artuzi over in de Kattestraat in zijn thuisgemeente Wetteren. Hij herdoopte de zaak tot Intermezzo twee en biedt daar ongeveer hetzelfde aan als in Lede. “En in 2016 nam ik ook café Markt17 op het marktplein van Wetteren over.” Activiteiten dichter bij huis waarop de man zich op zijn 63ste wil focussen. “Recent kreeg mijn vrouw een hersenbloeding. We waren er op tijd bij en ze stelt het goed, maar de stress van een zaak zoals Intermezzo kan ze niet meer aan. Op de koop toe krijgt ze binnenkort twee nieuwe heupen. De keuken verder doen, is onmogelijk.” En omdat koks niet zo eenvoudig te vinden zijn en een zaak zoals Intermezzo toch wat toezicht vereist, besloten Peter-Jan en Bernadette een overnemer te zoeken.

Geen impact voor boekingen

“Intermezzo is al jaren gekend als een zaak die niet overdreven duur en ook niet overdreven goedkoop is. Wel hebben we hier na al die jaren iets mooi gemaakt en dat gaan we de komende maanden ook zo houden.” Wie een arrangement boekte voor de zaal moet dus niet panikeren. “We blijven al onze engagementen tot september trouw en indien vroeger een gelijkwaardige overnemer wordt gevonden, zullen we dat met onze opvolger eveneens overeenkomen en hem indien gewenst ook tot dan helpen”, stelt van der Gucht duidelijk. De man beseft dat hij als Wetteraar door de jaren heen veel leuke mensen in Lede heeft leren kennen. “Ik sluit hier alleszins een mooie periode af”, besluit hij.

Geïnteresseerde overnemers kunnen Peter-Jan contacteren via 0475/60.14.25.