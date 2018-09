Feestweekend voor 20 jaar Hoogveld KOEN MOREAU

04 september 2018

17u54 0 Lede De bewoners van het Hoogveld in Lede bouwden tijdens het laatste weekend van de vakantie een stevig feestje voor de 20ste verjaardag van hun straat.

"We vierden drie dagen feest. Vrijdag was het volksbal, zaterdag een barbecue met dansfeest en zondag een spaghettifestijn", vertelt An De Waele. Zowat de ganse straat werkte mee. Dat was ook te zien aan het grote aantal door Guntho Invest geschonken polo's.