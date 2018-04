Fasewissel werken N9 27 april 2018

De heraanleg van de Grote Steenweg N9 in Oordegem gaat donderdag 3 mei een nieuwe fase in. Het kruispunt van de steenweg met Oordegemkouter gaat weer open, maar aan de overzijde wordt nu de Zwaanstraat afgesloten. Verkeer over het kruispunt blijft enkel mogelijk richting Aalst. (KMJ)