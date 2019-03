Fascinatie voor Heilige moeder Maria resulteert in boek over geloofsgrenzen heen KOEN MOREAU

29 maart 2019

16u32 0 Lede Marian D’haese uit Lede is al jaren gefascineerd door de Heilige Maagd Maria. “Voor mijn grootmoeder was Maria erg belangrijk en blijkbaar heeft ze dat doorgegeven”, vertelt de godsdienstleerkrachte aan het Sint-Paulusinstituut in Herzele.

Wanneer je er aandacht voor hebt, valt pas echt op hoeveel honderden Maria-kapelletjes Vlaanderen nog telt. Het thema is alomtegenwoordig, maar toch wordt er steeds minder over gesproken. “In mijn geboortestreek Lede is Maria altijd al heel belangrijk geweest, maar daarin waren de Ledenaars niet alleen. Overal waar men gaat ziet men – helaas meer en meer in vervallen toestand – Mariekapelletjes en beeldjes staan.” Veel daarvan fotografeerde Marian.

“En nu ik zelf enkele jaren moeder ben, voel hoe moeilijk dat soms is en hoeveel steun je kan gebruiken, spreekt het Mariaverhaal me nog meer aan.” Getriggerd door het multimediaal massaspektakel #M dat binnenkort ter vervanging van de eeuwenoude Mariale processie wordt opgevoerd in Lede, besloot Marian enerzijds vanuit haar opleiding godsdienstwetenschappen en anderzijds vanuit haar eigen leven stil te staan bij de figuur Maria. Het resultaat is het boek ‘Terug naar de bron, verstillen bij Maria’.

Maria of Maryam, het verhaal van een moeder is universeel Auteur Marian D’Haese

“Er valt heel wat te vertellen over Maria in de Bijbel, in de theologie, in gebed, in vereringen en in de islam. Weinig mensen weten dat Maria minstens even belangrijk is in de Koran. In twee soeras wordt het verhaal verteld over Maryam, de moeder van Isa. Het verhaal van een moeder is universeel.” Door alles in een boek te verwerken, wil Marian de kennis over Maria levend houden. “En na elk hoofdstuk staat een passende tekst of foto om even te bezinnen.”

Voorinteken kan tot 5 april voor de prijs van 29 euro door storting op rekeningen BE73 0014 7573 4960 van Marian D’Haese met vermelding ‘Boek terug naar de bron’. Nadien is het boek nog te koop voor 33 euro. Voor 8 euro extra wordt het boek naar huis opgestuurd. Meer info: www.mariandhaese.be.