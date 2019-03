Ex-schepen Stijn Wille (38) op 12de plaats Vlaams parlement KOEN MOREAU

16 maart 2019

13u12 0 Lede Architect Stijn Wille (38) uit Lede is kandidaat voor het Vlaams Parlement.

Open Vld gaf voor de verkiezingen op 26 mei de twaalfde plaats aan de ex-schepen. Die haalde voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 voor de open liberale lijst Open Lede 1.208 voorkeurstemmen. Dat waren er 567 meer dan in 2012. Desondanks maakt Wille sinds dit jaar als fractieleider deel uit van de oppositie in zijn thuisgemeente Lede. Wille hoopt zijn resultaat van 2014, toen hij 5.806 voorkeurstemmen behaalde bij de Federale verkiezingen, minstens te evenaren.