Etiket met uitdagende wulpse en frivole kloosterzuster met jarretellen siert nieuwste lentebiertje van brouwerij Basanina "Een onbedekt statement om Aalsters carnavalsgroep Vismooil'n te steunen” KOEN MOREAU

15 maart 2019

19u20 0 Lede De etiketten van de verschillende biertjes van brouwer Bart De Wolf schopten in het verleden al geregeld tegen heilige huisjes en dat is met het nieuwe biertje ‘Lentenon’ niet anders.

“We zetten de traditie verder en kozen nu met onze ‘Lentenon’ voor een lekker zustertje. Die zit dankzij tekenaar en tattoo-artiest Peter Piron uit Oordegem met haar billen en jarretellen bloot op een schommel zit”’, vertelt Bart De Wolf van brouwerij Basanina.

Heilige huisjes

Dat niet iedereen dergelijke etiketten kan appreciëren beseft de man heel goed. “Schoppen tegen heilige huisjes is stilaan traditie en bovendien is het etiket dit keer een - letterlijk en figuurlijk - onbedekt statement als steun aan de Aalsterse carnavalsgroep De Vismooil’n.” Die groep kwam in een mediastorm terecht toen enkele Joodse organisaties en Europa aanstoot namen aan hun wagen.

Frivool en lekker nonnetje

“Met dit frivool fruitig blond wulps lente multigranenbier met een alcoholgehalte van 7% willen we graag een carnavalstraditie starten en de winter jaarlijks met een brouwsel uitwuiven.” Wie Lentenon in huis wil halen, zal zich dus moeten haasten. “Want de receptuur zal jaarlijks licht aangepast worden om telkens een unieke twist aan ons bier te geven.”

Vanaf zaterdag te koop

Het nieuwste bier van brouwerij Basanina is vanaf zaterdag 16 maart te koop in de brouwerij langs de Kapellenhoek in Smetlede, AD Delhaize aan de Heiplas in Lede, Carrefour Erpe-Mere langs de Oudenaardsesteenweg en alle winkels bevoorraad door drankencentrale Pede.