Erkenning voor mantelzorgers niet noodzakelijk financieel KOEN MOREAU

21 januari 2019

17u09 1 Lede Gemeenteraadslid Ann Van Wesemael (N-VA) hield aan het begin van de nieuwe legislatuur een stevig pleidooi voor extra en ruimere financiële ondersteuning van mantelzorgers die de zorg op zich nemen van ouderen en zieke mensen.

Na een eerdere tussenkomst in april vorig jaar herhaalde de N-VA-politica haar wensen. Schepen Van de Velde (CD&V) antwoordde voorzichtig dat ondersteuning niet altijd financieel moet gebeuren. “Zes jaar geleden zijn we begonnen met een ondersteuning en de 10.000 euro die we daarvoor voorzagen werd al opgetrokken tot 20.000 euro. Concrete beslissingen zijn nog niet genomen, maar we moeten op zoek naar andere manieren van ondersteuning, want uiteindelijk gaat het vooral om een blijk van erkenning voor de inspanningen die men levert”, aldus Van de Velde. De schepen benadrukte wel dat ouderenzorg een hoge prioriteit heeft voor de nieuwe meerderheid van CD&V, Groen en De Coöperatie.