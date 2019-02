Elektriciteitspanne trof zondagavond omgeving Impedorp KOEN MOREAU

04 februari 2019

18u34 0 Lede Inwoners van Impe moesten het zondagavond enkele uren zonder elektriciteit stellen.

Door een technisch defect viel het licht ilstreeks 22 uur uit op Impedorp en in de Wijmenstraat. Daardoor kwamen een 50-tal huizen in het donker te zitten. Omstreeks 23.15 uur was de stroomtoevoer hersteld.