Eigentijdse Ledenaar stelt vijfde dichtbundel voor 24 mei 2018

02u35 0 Lede Net voor zijn 72e verjaardag stelt Rudi De Koker uit Lede zijn vijfde dichtbundel 'Van het naakte nu' voor.

Schrijven is de man niet vreemd, maar dit werk is toch iets anders. "Ik zie het een beetje als mijn voorlopig testament geïnspireerd door mijn manier van naar de dingen kijken", vertelt hij. In zijn typische stijl steekt hij ook de draak met het intellectualisme. "Een ondoordringbaar gedicht met woorden uit een vergeten woordenboek illustreert dat." Voorstelling op donderdagavond 24 mei in GC De Volkskring om 19.30 uur. Toegang 5 euro.





De dichtbundel is ter plaatse of nadien bij de man zelf te koop voor de prijs van 15 euro. De opbrengst gaat naar de armoedeverenging Sint-Vincentiusgenootschap Lede. (KMJ)