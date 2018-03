EHBO-cursus bij Rode Kruis 20 maart 2018

Het Rode Kruis van Lede start vandaag, dinsdag 20 maart, met een nieuwe EHBO-cursus. Daarin wordt geleerd wat te doen bij een verstuiking, brandwonde of hartfalen. "De cursus bestaat uit 12 lessen en is gratis", luidt het. Cursusavonden dinsdag en donderdag van 19.45 tot 22 uur met veel praktische oefeningen. Inschrijven kan via vorming@lede.rodekruis.be.





(KMJ)