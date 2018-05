Eeuwenoude Mariale processie verdwijnt VOORBEREIDINGEN NIEUW MULTIMEDIAAL MASSASPEKTAKEL #M GESTART KOEN MOREAU

18 mei 2018

02u29 0 Lede Een moderne en eigentijdse massaproductie op het dorp van Lede vervangt in mei 2019 de eeuwenoude Mariale Processie. "De jongste jaren was het steeds moeilijker om figuranten te vinden en de interesse nam af. Daarom hebben we gekozen voor een drastische ommezwaai."

Het Processiecomité van Lede kiest voor vernieuwing. In de plaats van de traditionele processie komt er volgend jaar iets helemaal nieuw.





"We hebben bewust gekozen voor een bruuske overgang zodat iedereen goed weet wat we van plan zijn en dat we het voortaan totaal anders aanpakken", vertelt voorzitter Luc Rasschaert. De jubeleditie in 2014, ter gelegenheid van 600 jaar Mariaverering, zal daardoor de geschiedenisboeken ingaan als de allerlaatste processie. "Dat wil niet zeggen dat de Mariaverering stopt. De noveen- en kaarsjesprocessie blijven behouden, maar de grote processie ruimt plaats voor iets eigentijdser."





Regisseur Marc Boon uit Stekene tekende om die ommezwaai gestalte te geven. "In 2014 becommentarieerde ik de processie live voor Tv Oost. Ik weet dus wat die hier betekent en zal die gedachte in ere houden, maar tevens ook voor een voorstelling zorgen waar iedereen iets kan in vinden", belooft hij. Onder #M, lees hashtag M, wordt meteen duidelijk gemaakt dat de Mariaverering op een kruispunt in de tijd staat. "Die M staat voor Maria, maar ook voor het Marktplein waar alles zal plaats vinden, Multimediaal en Massa. Kortom alles wat we hier op 3 en 4 mei 2019 willen samenbrengen." Decor voor het nieuwe spektakel wordt de Sint-Martinuskerk op de Markt. "Met projecties daarop is heel veel mogelijk." Veel details over de productie wil Boon nog niet verklappen. "Een klein stukje van de historische processie zal geïntegreerd worden in het verhaal en het beeld van Maria Zoete Nood Gods krijgt helemaal op het einde ook nog een mooie rol."





Eén grote naam

Voor het spektakel zijn acteurs en medewerkers nodig. "We hebben één grote naam uit de acteurswereld die het geheel zal vertellen. Voor de andere acteurs zoeken we geïnteresseerden. Doordat we met een geluidsband werken is dat ideaal voor mensen die micro's niet gewoon zijn en minder kostelijk." In totaal rekent Boon op 200 à 250 figuranten. "Maar meer of minder is geen probleem." Ook groepen van buitenaf kunnen een plaats krijgen. "Er zijn prachtige re-enactors gespecialiseerd in historische gebeurtenissen."





Wie wil meewerken is welkom tijdens een eerste startvergadering op donderdagavond 6 september om 20 uur in GC De Volkskring. "Oud figuranten, wagenbouwers en ook wie nooit deelnam aan de processie, die hun schouders onder #M willen zetten, zijn welkom."





Meer info: www.beeldvanliefde.be.