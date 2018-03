Eetfestijn bij KVC Jong Lede 14 maart 2018

Voetbalclub KVC Jong Lede serveert dit weekend varkenshaasje, warme zalm en kipfilet in zaal De Bron in de Kerkevijverstraat. Wie de club wil steunen, is welkom op zaterdag 17 maart van 18 tot 21 uur en op zondag 19 maart van 11.30 tot 14 uur. Kaarten kosten 16 euro voor volwassenen en 8 euro voor kinderen. Bestellen kan bij de bestuursleden. (KMJ)