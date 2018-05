Eerste pug-party voor mopshonden VOLGENDE STAP NA GROOT SUCCES VAN POP-UPCAFÉS VOOR PUGS C. VAN DEN HOUTE & K. MOREAU

15 mei 2018

03u15 0 Lede Tijl De Bock organiseert de eerste 'pug-party' voor baasjes van mopshonden of 'pugs'. Eerder lanceerde hij ook al het eerste pop-upcafé voor mopshondjes in ons land, een groot succes.

Baasjes van mopshonden of 'pugs' kunnen elkaar ontmoeten en samen ervaringen uitwisselen bij een drankje en een streepje muziek tijdens de eerste 'pug-party'. Tijl De Bock (34) uit Denderleeuw organiseert het mopshondenfeestje op zaterdag 16 juni in Lede, na het succes van het eerste pop-upcafé voor mopshondjes in ons land in Wetteren eind maart. "Voor dat café waren alle 200 plaatsen in 24 uur tijd volzet. Ik heb toen veel mensen moeten weigeren. Daarom wou ik het nu wat groter aanpakken", vertelt De Bock. "Feestzaal Intermezzo in Lede biedt plaats voor 250 mensen. Tot hiertoe zijn er 130 inschrijvingen en heb ik tegen iedereen 'ja' kunnen zeggen."





Hawaï

De dresscode voor de party is 'Hawaï'. "Iedereen krijgt bij het binnenkomen een Hawaïkrans en andere attributen waarmee ze samen met hun mopshond op de foto kunnen gaan. We draaien aangepaste muziek, met een Hawaïaans tintje of nummers zoals 'Who Let The Dogs Out', en projecteren filmpjes over mopshonden. De muziek zal niet te luid staan en wordt gedempt op een niveau dat de honden goed kunnen verdragen. Het is geen dansfeest, maar een feest waarop mopshondjes centraal staan. Zij komen op de eerste plaats. Zo is er voor hen een speelzone, nog groter dan die tijdens het café in Wetteren. Ook voor hen is er drank. Zij kunnen terecht aan het 'drankstation'. Dat bestaat uit verschillende drinkbakjes op een rij. Verder zal er een dame exclusieve items voor mopshonden aanbieden."





De Bock startte vier jaar geleden met wandelingen te organiseren voor mopshonden en hun baasjes. "Die waren heel populair. Daarom besloot ik het pop-upcafé te organiseren, iets dat ik had gezien in het buitenland. In andere landen zijn pop-up pugscafés al gekend. Intussen zie ik in ons land ook andere pop-upcafés voor pugs opduiken. Nu was ik op zoek naar iets dat er nog niet was. Zo kwam ik bij een pug-party terecht. Zoiets heeft nog nooit plaatsgevonden in ons land en in tegenstelling tot het pop-upcafé, heb ik dit ook in het buitenland nog niet gezien."





Populair

De Bock is zelf eigenaar van mopshond Duvel en zag de populariteit van mopshonden de voorbije jaren groeien. "Vijf jaar geleden zag je ze niet zoveel als vandaag. Ze zijn fantastisch. Het was eigenlijk mijn vrouw die een mopshond wilde. Hoe langer je hem hebt, hoe liever je hem ziet. Ze hebben een onvoorspelbaar karakter en ze zijn heel grappig en aanhankelijk. Je moet er vaak mee lachen. Het is plezant om zo thuis te komen."





De pug-party start op zaterdag 16 juni om 18 uur in feestzaal Intermezzo in Lede. De prijs bedraagt 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. Een plaatsje reserveren kan via mopshonden@hotmail.com.