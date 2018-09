Eerste herstelwerken aan nieuw dorpsplein amper een week na opening KOEN MOREAU

06 september 2018

18u49 0 Lede Nog geen week na de plechtige opening van de vernieuwde markt in Lede moest het plein al opengemaakt worden.

In de haast om het plein tijdig klaar te krijgen, belandde cementwater in de riolering. Dit veroorzaakte een verstopping waardoor de buis al moest vervangen worden. Gelukkig bevindt het plein zich nog in de garantieperiode.