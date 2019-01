Eerste geschiedkundig naslagwerk van 75 jaar voetbal met hoogtes en laagtes KOEN MOREAU

11 januari 2019

18u46 1 Lede Met een immens engelengeduld ging Roland Creutz de voorbije tien maanden op zoek naar de geschiedenis van 75 jaar voetbalclub KVC Jong Lede. “In al die jaren bleek er nog nooit een boek gemaakt te zijn over onze club”, vertelt Roland. Met de hulp van velen bracht hij daar verandering in.

Zoals bij de meeste sportclubs werd de voorbije jaren vooral naar het sportieve verleden en de sportieve toekomst van de club gekeken. “We vieren dit jaar wel ons 75-jarig bestaan, maar het idee om de geschiedenis te proberen reconstrueren, kwam van de Erfgoedcel Denderland”, vertelt clubsecretaris Creutz. Die vereniging contacteerde de club met de vraag of er interesse was om de clubgeschiedenis neer te schrijven.

Erfgoedsubsidie

“De aangeboden subsidie van 1.500 euro konden we moeilijk weigeren.” En dus gingen Roland en voorzitter Rudi Van Limbergen aan de slag. “We bekeken archieven en vonden dankzij de hulp mensen links en rechts een massa prachtig materiaal terug.” Onder andere persoonlijke archieven van Robert De Smedt en radiodokter André De Grauwe bleken van onschatbare waarde.

Geldinzamelingsacties

Secretaris Creutz, voor de gelegenheid gebombardeerd tot geschiedschrijver, probeerde alles minutieus te noteren en te illustreren. “Ik vond heel wat leuke foto’s, krantenartikels, ankedotes en vergeten tradities”, vertelt die. Opvallend waren de talrijke geldinzamelingsacties. “Onvoorstelbaar wat al allemaal gedaan werd om centen binnen te halen. Onze club heeft een verleden als organisator van motorcrossen, wedstrijden vrouwenbasketbal en loterijen met immense prijzen tot auto’s toe.” Dat het financieel niet altijd rozengeur en maneschijn was, wordt evenmin uit de weg gegaan.

Hoogtes en laagtes

Het Leeds voetbal kent dan ook een verleden met hoogtes en laagtes. De allereerste voetbalclub Sportkring Lede, opgericht in 1934, hield het bij de start van de tweede Wereldoorlog voor bekeken. In 1943, midden in de oorlog, werd opvolger KVC Jong Lede opgericht met thuisbasis op de ‘Vijver’ in de Langeweestraat. Jaren van groei en promotie en een verhuis naar de Openveldstraat volgden. Tot 1989 toen het plots bergaf ging. Verschillende degradaties en een financiële strop betekenden even het einde van het Leeds voetbal. Een frisse herstart toonde gelukkig resultaat waardoor KVC Jong Lede het nu, na een passage langs ‘het kantientje’ opnieuw uitmuntend doet op haar huidige locatie aan sportcomplex De Ommegang.

Fratsen en avonturen

Naast het geschiedkundig luik, de foto’s en de krantenarchieven is in het boek ook heel wat ruimte voor fratsen en avonturen. “Er is heel wat uitgehaald op en naast het veld. Enkele zaken daarvan kunnen nu in de openbaarheid komen”, lachen oud-speler Hugo Van De Putte en diens echtgenote Jo De Sutter die met JDS Digital Creations instonden voor het zetwerk. “In mijn sportieve jaren werden de scores nog met bordjes bijgehouden. Hilarisch was het als we de nummers van volgorde veranderden en de eerste goals plots de 8-0 op het bord toverde”, herinnert die zich.

Toekomst

Het boek kijkt overigens niet alleen achteruit. “Met foto’s van alle jeugdspelers tonen we aan dat we klaar zijn voor de volgende hoofdstukken die de jeugd als toekomst van onze club nog mag en zal schrijven”, stelt Creutz.

Voorstelling van het 140 pagina’s tellende boek nu zondag 13 januari om 11.30 uur tijdens de nieuwjaarsreceptie in de kantine van KVC Jong Lede. Ter plaatse aankopen is mogelijk voor de prijs van 20 euro. Snel zijn is de boodschap. “We hebben voorlopig tweehonderd boeken laten drukken, maar bij grote interesse is een herdruk mogelijk.” Wie er zondag niet raakt, kan bestellen via Roland Creutz, roland.creutz@skynet.be en overschrijven op rekening BE38 4355 1678 6172 van KVC Jong Lede.

De afsluiter van het feestjaar voor 75 jaar KVC Jong Lede nadert eveneens. “Op zaterdag 2 maart zorgen we voor een extra speciale ‘Nacht van de voorzitter’ met optredens van Lindsay en Frans Bauer.” Kaarten kosten 30 euro en 75 euro (VIP-arrangement). Bestellen via roland.creutz@skynet.be of 0486/.76.72.13.