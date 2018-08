Een OCMW-gebouw dat amper nog bruikbaar is, maar de oplossing lijkt verder weg dan ooit Meerderheidspartijen worden het maar niet eens KOEN MOREAU

29 augustus 2018

18u10 1 Lede Politiek Lede raakt het maar niet eens over een oplossing voor het OCMW-gebouw in de Kasteeldreef. Het regent er binnen en minstens twee lokalen zijn onbruikbaar wegens schimmel. Het gebouw werd dan ook zo goed als volledig afgekeurd, maar voorlopig blijft het behelpen voor het personeel.

Oorspronkelijk — in 2016 — klonk het dat er binnen de zes maanden containers aan het Markizaat konden staan. De kostprijs van die oplossing fluctueerde van 300.000 euro naar 1,2 miljoen euro, om over 800.000 euro finaal te stranden op een som van 515.000 euro. In elk geval veel geld voor een oplossing die slechts vijf jaar bruikbaar is en waarvoor de gemeente Lede — wegens de verstoring van het historisch uitzicht — geen bouwvergunning verleende. Tegen die beslissing ging het OCMW inmiddels in beroep. De verdeeldheid is dus groot.

Verzuurde coalitie

Oorspronkelijk leken coalitiepartners CD&V en Open Vld het nochtans eens te zijn over de inzet van containers als tijdelijke kantoorunits. Naarmate de legislatuur vorderde en de relaties verzuurden, kwamen gemeente en OCMW — niet toevallig, maar wel ongelukkig respectievelijk een CD&V- en een Open Vld-bastion — meer en meer tegenover elkaar te staan. Intussen werden heel wat dure studies betaald, terwijl beide instanties elkaar meer en meer gingen tegenwerken. 'Hoogtepunt' is nu het gevecht rond de vrijgekomen sleutelpositie van dokter Pedro Brugada, waardoor de liberalen geen meerderheid meer hebben in het OCMW. Brugada komt in Oostende op voor de verkiezingen en moet daarom vervangen worden. Iets wat tijdens de jongste gemeenteraadszitting niet lukte omdat alle partijen — op Open Vld en N-VA na — de zaal verlieten. Een nieuwe poging staat op de planning van een bijzondere gemeenteraad, komende donderdagavond.

Personeel is de dupe

Intussen zit het dossier rond de nieuwe huisvesting van het OCMW muurvast. Alle politieke partijen benadrukken nochtans dat ze zo snel mogelijk een oplossing voor het huisvestingsprobleem willen. Alleen raken ze het niet eens over de manier waarop, en voor welke prijs. Dat bleek andermaal tijdens de OCMW-raad van dinsdagavond, waar Open (Vld) Lede en N-VA lijnrecht tegenover CD&V en Groen stonden. Die eersten wilden de bestelling van de containers uitstellen tot er meer duidelijkheid is over de door de gemeente geweigerde bouwvergunning, terwijl de tweede groep de procedure tot bestelling stopzette.

Hoe het nu verder moet, weet niemand. Wellicht zal het tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober duren vooraleer dit dossier gedeblokkeerd geraakt. En tot het zover is, blijft het behelpen voor het OCMW-personeel van Lede.