Dure omvormer voor zonnepanelen uit garage gestolen KOEN MOREAU

06 december 2018

17u20 1

Dieven hebben de omvormer van een pas aangebrachte installatie van zonnepanelen gestolen uit een nog niet wind- en waterdichte afgesloten nieuwbouwwoning langs de Kluisberg in Lede.Die omvormers kosten al snel een paar duizend euro en zijn in verhouding tot de volledige installatie bijzonder klein. Wie iets verdachts opmerkte, mag dat laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.