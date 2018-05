Duizenden euro's werkmachines gestolen 05 mei 2018

02u29 0

In de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken in de loods van aannemer Lieven Baeck langs Blekte in Oordegem. "Tussen 1 uur en 8 uur werden de deuren van de loods achter mijn huis geforceerd. Heel wat kleine werkmachines werden gestolen", vertelt de man die de diefstal vrijdagochtend opmerkte. De waarde van de toestellen zou duizenden euro's bedragen. "Gelukkig kan ik me behelpen met oudere machines die ik nog had, maar vervangen wordt sowieso een dure grap." In 2014 was er een gelijkaardige plaag. Toen kregen heel wat kleine aannemers uit de regio Erpe-Mere, Lede, Houtem dieven over de vloer. (KMJ)