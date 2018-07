Dubbele kampioenentitel bij tafeltennisclub TTC Lede 10 juli 2018

02u23 0

De tafeltennissers van TTC Lede hebben er een mooi seizoen opzitten. De B-ploeg pakte de titel in derde provinciale na een sterk en regelmatig seizoen en ook de D-ploeg werd op de voorlaatste speeldag kampioen in vierde provinciale. De C-ploeg hield vlot stand in derde. Enkel de A-ploeg moest de duimen leggen in eerste afdeling. "Volgend jaar doen die er alles aan om terug te keren." Voor het tweede jaar op rij werd Dieter Den Haese clubkampioen na een spannende finale tegen meervoudig ex-winnaar Gunther De Mol. De club zoekt overigens nog nieuwe spelers met enige ervaring. Meer info via info@ttclede.be of op www.ttclede.be.





(KMJ)