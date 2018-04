Drukke avond voor brandweer 27 april 2018

De vrijwilligers van brandweerpost Lede hadden donderdagavond de handen vol. Omstreeks 18 uur zat een lift geblokkeerd in een appartement in het centrum. Anderhalf uur later gingen de pompiers brokken ruimen op de E40 in Erpe-Mere en blusten ze samen met de collega's van brandweerpost Aalst een schouwbrand langs de Langenakker in Lede. Donderdagochtend moesten de Leedse brandweermannen om 4 uur ook al naar de E40 voor een ongeval ter hoogte van Westrem. (KMJ)