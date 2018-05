Dronken tegen auto 22 mei 2018

Een dronken automobilist is zaterdagavond in de Reymeersstraat in Lede tegen een geparkeerde wagen gereden. Daarna ging de man gewoon verder drinken in café 't Kaatsplein, waar de politie hem al snel vond. Na verschillende pogingen legde de man uiteindelijk een positieve ademtest af. (KMJ)