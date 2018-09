Dronken ongeval levert boete op Koen Baten

06 september 2018

D.V., een man uit Lede stond deze middag voor de rechtbank in Aalst terecht nadat hij onder invloed met zijn wagen in de gracht terechtkwam in Lede. De man had een bijzonder stressvolle periode achter de rug met enkele tegenslagen in zijn zaak en had hierdoor naar de alcohol gegrepen. Vorig jaar liep het echter fout en dook hij met 1,96 promille in zijn bloed de gracht in vlakbij zijn woonplaats in Lede. De man was in het verleden nog al veroordeeld. "Mijn cliënt besefte na het ongeval dat hij niet goed bezig was en heeft zich intussen laten behandelen. Hij heeft zeker en vast zijn les geleerd", aldus zijn advocaat. Politierechter Schreurs veroordeelde de man wel tot een boete van 1.760 euro, waarvan het grootste deel met uitstel. Zijn wagen zal hij 21 dagen aan de kant moeten zetten.