Drie wagens botsen 21 februari 2018

02u41 0

Op de grens van de Leedsesteenweg in Erpe en de Hoogstraat met Lede botsten maandagavond omstreeks 18 uur drie wagens die richting Vijfhuizen reden op elkaar. De eerste wagen hield halt om links af te draaien naar het Gabriëls-benzinestation of bakkerij Aernout. Achteropkomende wagens merkten dat te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam. De inzittenden raakten slechts lichtgewond. Door het ongeval was er lichte hinder voor het verkeer. (KMJ)