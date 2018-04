Drie senioren gewond bij twee ongevallen 24 april 2018

Bij ongevallen in de Geraardsbergsestraat in Deftinge en op de Grote Steenweg in Oordegem raakten gisteren drie bejaarden gewond. In Deftinge knalde kort voor de middag een bestuurder op een bejaard koppel uit Nederbrakel. Het koppel werd door de hulpdiensten bevrijd en zwaargewond naar het ziekenhuis in Geraardsbergen gebracht. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om klaarheid te scheppen over de omstandighedenvan het ongeval. Bij het ongeval in Oordegem ging de wagen van de bejaarde bestuurder over de kop na een botsing bij een inhaalmanoeuvre. Een vrouw die de Pontweg wilde inslaan had niet gezien dat de man haar net voorbijstak en kon een aanrijding niet vermijden. Ook deze bestuurder werd door de hulpdiensten uit zijn wagen bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht. Geen van de gewonden verkeert in levensgevaar. (FEL)