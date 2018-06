Drie branden in één week 28 juni 2018

Brandweerpost Lede doofde woensdagnamiddag voor de derde keer in een week tijd een heidebrand op hetzelfde perceel in Papegem. Vorige week woensdag bluste de brandweer 's avonds al een eerste keer een brand achteraan de Benedenstraat richting Oordegem achter het BLOSO Sport Vlaanderen domein Putbos. Zondagochtend was het weer van dat en gisterenmiddag omstreeks 15 uur een derde keer. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is. (KMJ)