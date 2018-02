Drie boomzagen en haagschaar gestolen 01 februari 2018

Langs de Molenhoek in Smetlede zijn drie professionele boomzagen en een professionele haagschaar gestolen, samen goed voor een waarde van bijna 4.000 euro. "Het moet van zaterdag op zondag gebeurd zijn, maar ik heb de diefstal pas begin deze week vastgesteld. De dieven moeten op de hoogte geweest zijn, want de toestellen stonden achteraan in een hoekje in een schuur. Ze hebben de poort gefotrceerd om in de schuur te geraken. De winkelruimte met nieuw gereedschap hebben ze onaangeroerd gelaten", getuigt Gilbert De Clercq. De zeventiger diende klacht in bij de politie. Die kwamen langs om de nodige vaststellingen te doen en zijn een onderzoek gestart. (FEL)