Drastische veranderingen op til in Open Vld-lijst 18 mei 2018

Hartspecialist Pedro Brugada verlaat de Leedse politiek. Gisteren werd bekendgemaakt dat de man in Oostende op de liberale lijst van Bart Tommelein zal staan. "Ik ken er ook de nodige uitdagingen op sociaal en economisch vlak", vertelt Brugada. Zijn ervaring als OCMW-raadslid in Lede komt van pas. "Ik heb gemerkt dat je vanuit de politiek zaken ten goede kan veranderen. Na Lede wil ik dat dan ook in Oostende doen."





Met het vertrek van schepen Dirk Rasschaert, de onzekere toekomst van OCMW-voorzitter Annelies De Meersman, de verhuizing van Freddy Beirens en het opstappen van Conny Vanderstraeten zal de Leedse Open Vld-lijst er flink anders uitzien. "Toch voelen we hierdoor totaal geen invloed op ons positief verhaal en de samenstelling van onze lijst", aldus voorzitter Ingo Luypaert. (KMJ)