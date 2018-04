Doodgeslagen met metalen geldkoffer KLEINZOON RISKEERT 25 JAAR CEL VOOR ROOFMOORD STIEFOMA NELE DOOMS

26 april 2018

02u45 0 Lede Sven Audenaert riskeert 25 jaar cel voor de roofmoord op zijn grootmoeder in Impe. Hij werd in de rechtbank afgeschilderd als 'laffe moordenaar' en 'aasgier'. Volgens zijn advocaat wilde Audenaert Maria van Leuven echter niet doden.

Sven Audenaert (31) sloeg in juli 2014 zijn stiefgrootmoeder Maria Van Leuven (80) dood, in haar eigen huis. Zijn motief? De hand leggen op haar spaarpot van 120.000 euro. Voor meester Jef Vermassen, advocaat van de burgerlijke partij, is Audenaert duidelijk een 'typische laffe moordenaar'. "Een dame van tachtig bij verrassing de schedel inslaan en dat alleen voor het geld. Hoe schandalig is dat", zei hij gisteren tijdens het proces. "En terwijl het mensje aan een doodstrijd bezig was, verliet Audenaert de woning. Hij liet de vrouw, die in zijn jeugdjaren zo goed voor hem had gezorgd, in alle eenzaamheid sterven. Hij kwam nog lachend thuis ook, want de buit was binnen. Die verstopte hij in een muur van de woning die hij aan het bouwen was en liet die snel bepleisteren. Om vervolgens ook nog eens zijn eigen oom en vader verdacht te maken als mogelijke daders van de moord."





Schedelbreuk

Het geweld dat Audenaert op de vrouw gebruikte, was zowel volgens Vermassen als openbaar aanklager Tom Van den Hende buitensporig. "Het slachtoffer is zo geslagen en geschopt dat zelfs haar kunstgebit uit haar mond vloog, tot onder de kast", schetste Vermassen. Van den Hende wees op de verschillende letsels en impactzones in de buikstreek en op het hoofd. Een schedelbreuk betekende uiteindelijk haar dood. "Audenaert had kunnen weggaan eens hij het geld had, maar hij is doelbewust weer binnen gegaan om de fatale slagen toe te brengen", zegt de openbaar aanklager. "Deze weerloze, bejaarde dame werd het hoofd ingeslagen met een metalen geldkoffer. Audenaert voelde zich verontwaardigd omdat de spaarcenten van Maria niet naar hem en zijn moeder zouden gaan. Hij is ze daarom zelf gaan stelen, met alle gevolgen vandien."





Voor Audenaert vorderde het Openbaar Ministerie 25 jaar cel. Olivier V., die alleen chauffeur was en niet deelnam aan het geweld, hangt 10 jaar cel boven het hoofd. Meester Frank Scheerlinck haalde alles uit de kast om de rechter te overtuigen dat Audenaert Maria niet dood wilde. "Zijn peter had altijd tegen hem gezegd dat hij het geld moest veilig stellen en dat wilde hij ook doen", klonk het. "Hij is naar Maria's woning gegaan om de centen te halen, maar het was niet zijn doel om Maria te doden. Toen hij het huis verliet dacht hij dat de vrouw sliep omdat hij gesnurk hoorde. Hij wist niet dat dit betekende dat de vrouw stervende was. Audenaert is geen moordenaar. Hij was zelfs nooit een ruziemaker of agressieveling. In die zin zijn de feiten niet te begrijpen."





Volgende maand valt het vonnis.