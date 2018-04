Dolle pret tijdens sportkamp in sporthal Ommegang 05 april 2018

De sportdienst van Lede vermaakt deze vakantie een 190-tal kinderen met een ruim aanbod aan sporten tijdens de paaskampen.





"Deze week laten Hanne, Robin, Kevin, Matti en Joppe 90 lagereschoolkinderen kennismaken met ropeskipping, estafette, airtrack, honkbal, basketbal, baseball, tafeltennis, kubb, ringstick, hockey, evenwichtsoefeningen, tik- en duwspelletjes en tal van andere spelletjes", vertelt sportpromotor Jan Vandemaele.





Deze week wordt het kamp overigens in open lucht afgesloten. Met de goede weervoorspelling voor morgen is het de bedoeling die dag in de voormiddag naar het park van Mesen te trekken. De oudste groepen kunnen zich nadien in de namiddag uitleven met paintball en een fotozoektocht. (KMJ)