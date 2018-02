Dode vos aangetroffen 03 februari 2018

In de omgeving van Leeds Hauwken, Steenstraat en Sasstraat in Lede werd een dode vos aangetroffen. Het vermoeden van buurtbewoners dat vossen verantwoordelijk waren voor de geregelde moordpartijen in hun kippenhokken lijkt dan ook terecht. Verder onderzoek zal moeten duidelijk maken hoe het dier om het leven kwam. (KMJ)