Dit weekend sterdagen en sterrenworp aan De Bron KOEN MOREAU

13 december 2018

18u08 0 Lede In en aan zaal De Bron in Lede vinden dit weekend de 26ste Sterdagen plaats. Daar valt traditiegetrouw weer heel wat te beleven.

In de grote bovenzaal is een kerstmarkt, de kerstman deelt cadeautjes uit en Theater Prikkel speelt zaterdag 15 december om 15 en 16.30 uur ‘Kerstavond in het kasteel’. Tussendoor, om 16 uur, is er sterrenworp achter zaal De Volkskring. Daarbij maken kinderen kans op een mooie hoofdprijs en tal van kleinere prijzen. Doorlopend kan je de tentoonstelling ‘Met kerstpostzegels door Zui-Amerika’ bezichtigen. Daarnaast zijn er heel wat standjes van verenigingen en zelfstandigen uit de gemeente. Ook Radio Lede is present met een live-verzoeknummers ten voordele van Music for Life. Afsluiten gebeurt zondagavond om 17 uur met een optreden door Beau4.