Distributiekabel gevaarlijk laag over straat 08 mei 2018

02u47 0

Een laaghangende distributiekabel zorgde zondagavond omstreeks 20.30 uur voor een gevaarlijke situatie op de hoek van de Suikerstraat en Jezuïtenstraat in Lede. De politie kwam ter plaatse net als manschappen van brandweerpost Lede. Zij bevestigden de kabel terug aan de straatpaal. Het is niet duidelijk of de kabel spontaan of door een te hoog geladen voertuig los kwam. (KMJ)