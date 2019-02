Digitale carnavalsradio op til via Radio Lede KOEN MOREAU

01 februari 2019

16u59 1 Lede Het gemeentelijk feestcomité van Lede, verschillende carnavalsverenigingen en Radio Lede bekijken de mogelijkheid om in navolging van de Aalsterse carnavalsradio’s een gelijkaardig initiatief te starten voor Lede.

“Het zou leuk zijn om vanaf 10 februari tot de stoet op zondag 10 maart typisch Leedse carnavalskrakers uit te zenden”, luidt het. Alle partijen zitten dit weekend samen om te kijken of dergelijke formule kan lukken en hoe alles best georganiseerd wordt. In 2010 was er dankzij het prinsenhof en ex-prins Steven Fosfor Van Keymeulen al eens een Leedse carnavalsradio op internet. Dat initiatief werd sindsdien niet meer herhaald. “Maar indien er voldoende interesse en medewerkers zijn, brengen we daarin graag verandering”, klinkt het alvast enthousiast.