Dievenbende viseert buurt tussen spoorweg en gemeentegrens met Wichelen: op drie plaaten ingebroken langs raam KOEN MOREAU

10 december 2018

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op drie plaatsen in Lede tussen de spoorweg en de gemeentegrens met Wichelen ingebroken.

Zowel in de Poortendriesstraat, Vogelenzang en Oude Wichelsesteenweg werd braak gepleegd op een raam. Wie iets opmerkt, wordt verzocht zonder twijfelen het noodnummer ‘101' te bellen. Indien je zaterdagavond getuige was van iets in de betrokken straten, mag je dat steeds tijdens de kantooruren laten weten aan de lokale politie van Erpe-Mere/Lede via 053/60.64.64.