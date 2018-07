Dieven ontmantelen BMW's Koen Moreau

31 juli 2018

12u00 1 Lede In de buurt van het station van Lede hebben dinsdagochtend minstens drie BMW-eigenaars vastgesteld dat hun wagen gekraakt werd.

Eén van de slachtoffers is Guy Dhaese, die zijn wagen in de De Kerchovelaan geparkeerd had. De daders hadden eerst een klein zijruitje achteraan verbrijzeld, maar dat volstond niet om de wagen te kunnen openbreken. Daarop sloegen ze de ruit aan de passagierszijde in. De boorddocumenten, een tas, mijn radio en navigatiesysteem werden gewoon losgerukt", vertelt Guy. "De console is volledig vernield."

Even verderop, net naast café 't Stamineeken, werd een BMW X1 vakkundig gekraakt via het kleine ruitje achteraan. Hier werd het stuurwiel gestolen. "De politie vermoedt dat de dieven op bestelling werkten", vertelt de eigenares. In de Bambochtweg zou nog een derde BMW opengebroken zijn. Het gerechtelijk labo voerde ter plaatse een sporenonderzoek uit.