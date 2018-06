Dieven demonteren wielen en zetten acht nieuwe wagens op blokken: 12.000 euro buit 09 juni 2018

02u44 15 Lede Dieven maakten donderdagnacht voor 12.000 euro aan wielen buit bij de Renaultgarage langs de N9 in Papegem. Ze werden gedemonteerd van acht gloednieuwe wagens.

Wagens verplaatsen zat er gisteren niet in voor Benny Van Tittelboom. Acht nieuwe auto's, klaar voor verkoop, stonden op blokken. "Mijn broer Danny merkte als eerste op dat de wielen verdwenen waren. De dieven hadden de gaten nochtans gecamoufleerd met andere wielschijven", zegt Benny.

De diefstal gebeurde 's nachts. "Bandensporen tonen dat de daders door de naastgelegen weide tot tegen onze omheining reden. Daar werd de draad doorgeknipt." Bij acht wagens werden alle vier de wielen met alu-velgen gedemonteerd en meegenomen. "Een klus die minstens 15 minuten per wagen duurt." De daders komen niet in beeld op de bewakingscamera's. "Om 2.50 uur ging wel het licht aan." Donderdag kwam een nerveuze man om vier banden vragen. "Omdat we er geen op stock hadden, stelde hij voor ze van deze wagens te demonteren. Misschien is er een verband."

Om de speurders te helpen, lanceert Benny een oproep naar getuigen. "Wie iets gezien heeft, al is het maar de kleur van een bestelwagen, mag dat laten weten. Die info is belangrijk voor de politie bij het nakijken van de camerabeelden op de steenwegen." Getuigen kunnen de politie contacteren tijdens de kantooruren op 053/60.64.64. (KMJ)