De Coöperatie: meer dan een politieke partij "Wij willen burgers in beweging brengen" Koen Moreau

23 juli 2018

09u55 0 Lede De nieuwe politieke partij ‘De Coöperatie’ heeft meer dan politieke ambitie. “Wij willen op onze eigen kleine schaal de burger in beweging brengen”, luidt het. Een lidkaart van de partij kost - naar eigen keuze tussen de 1 en 50 euro – en staat gelijk aan sociaal engagement. “De opbrengst gaat integraal naar lokale initiatieven zoals het noodzakelijke financieel duwtje in de rug voor het heropstart van ons jeugdhuis.”

De lancering van ‘De Coöperatie’ gebeurde eind vorige maand met minimale info. Enkel de namen van schepen Dirk Rasschaert (ex Open Vld) en sp.a-fractieleider Stephanie Camu werden bekend gemaakt. “Daardoor leek het wat alsof ‘De Coöperatie’ een nieuwe naam was voor sp.a, maar niks is minder waar. ‘De Coöperatie’ is veel meer dan dat”, vertelt bezieler Dirk Rasschaert die na zijn breuk met de Leedse liberale een forse opstoot van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voelde. “Met onze nieuwe vereniging willen we losbreken van de klassieke politieke structuren en op een coöperatieve manier winst of voordelen genereren die we solidair verdelen.” Daarvoor worden verschillende pistes bewandeld.

Lidgeld vrij te kiezen

“Bij ons geen klassiek lidgeld ter ondersteuning van de partij. Ons lidgeld - door de mensen vrij te bepalen tussen 1 en 50 euro - zal integraal gebruikt worden om lokale initiatieven een duwtje in de rug te geven. Eventueel zorgen we zo voor een startkapitaal voor de heropstart van het jeugdhuis”, luidt het. Andere mogelijke initiatieven zouden energiecoöperaties zijn. “Waarom niet buiten de politiek of de gemeente iets op poten zetten rond zonnepanelen die men koopt of waarvoor men enkel een dak ter beschikking stelt.” Aan het einde van het schooljaar werd ook al een boekentassenactie gehouden ter ondersteuning van een schooltje in Congo. “Men kan ons verwijten een druppel op een hete plaat te leveren, maar als iedereen een druppel levert wordt veel mogelijk.” Een burgerbeweging is ‘De Coöperatie’ niet. “Wel willen we de burger betrekken en in beweging krijgen”, luidt het duidelijk. Iets dat lijkt te lukken. Gewezen directeur van de Academie voor Muziek en Woord Jan Huib Nas treedt eveneens naar voor in de nieuwe beweging. “Ik woon 8 jaar in Wanzele en werk 23 jaar in Lede. Omdat ik in al die jaren heel vaak dacht: ‘dit zou ik anders doen’ besloot ik er niet over te zagen, maar gewoon zelf iets aan te doen”, motiveert de man zijn beslissing. Tijdens het politiek debat op Radio Lede over armoede en sociale vangnetten, bewees De Coöperatie met Daisy De Grauwe, hoofd maatschappelijk werker bij het OCMW van Gent, over nog meer beloftevolle kandidaten te beschikken. “We hebben niet de pretentie om alles zelf te weten, maar vinden het belangrijk om feedback te krijgen van mensen die er verstand van hebben.” Los van het algemeen belang heeft ‘De Coöperatie’ wel de ambitie om mee te besturen. “Anders moet je er niet aan beginnen”, besluit Stephanie Camu.