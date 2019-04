De Blauwe Kanne in goede handen bij Cindy Van den Abeele en Ruben Roegiers KOEN MOREAU

15 april 2019

12u00 0 Lede Moeder Cindy en zoon Ruben zijn de nieuwe uitbaters van café De Blauwe Kanne in Oordegem.

“In 2006 was ik twee jaar aan de slag in café Cheers langs de Donklaan in Overmere, maar de laatste tien jaar was ik na het overlijden van mijn man huisvrouw”, vertelt Cindy. Toch ziet ze de nieuwe uitdaging volop zitten. “IK was een poos aan de slag in café Enjoy aan de kerk en sindsdien zie ik Oordegem even graag als mijn vroegere thuisbasis Kalken.”

Nu de kans zich voordeed om op eigen kracht een café te houden, besloot ze samen met zoon Ruben de sprong te wagen. “Ruben werkt in de week wel bij zijn broer voor de plaatsing van afsluitingen en terrassen, maar is in het weekend hier van de partij.”

Ook Ruben ziet het helemaal zitten. “Het is hard werken, maar ik doe het graag.” Het basisconcept van De Blauwe Kanne wordt niet gewijzigd. “Wij openen we al om 10 uur, zondag om 9.30 uur, en houden onze sluitingsdag op donderdag.” Na de feestelijke opening is het nu uitkijken naar De Blauwe Kanne Kermis. “Uiteraard nemen we daar aan deel”, luidt het klaar en duidelijk.