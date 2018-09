D'Haese ondervoorzitter OCMW KOEN MOREAU

15u06 0 Lede Kunstsmid Johan D’Haese (Open Vld) is aangesteld als ondervoorzitter van het OCMW van Lede.

Hij zetelt voortaan ook in het vast bureau. Dat is het gevolg van de stoelendans die ontstond door het vertrek van dokter Pedro Brugada omwille van diens politiek engagement in zijn nieuwe thuisstad Oostende. Door het vertrek van Brugada werd Joachim De Grauwe toegevoegd aan de OCMW-raad.