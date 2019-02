Crowdfundingactie na blind vandalisme dat 60.000 bijen het leven kostte KOEN MOREAU

09 februari 2019

19u35 2 Lede Het gruwelijke vandalisme aan het boshuis van Natuurpunt in Lede inspireerde verschillende mensen om de getroffen imkers te helpen.

Om het verlies van 60.000 bijen te compenseren en toe te laten zo snel mogelijk met nieuwe bijenvolken aan de slag te gaan, werd door Glenn Van Hille op het crowdfunding platform GoFundMe een geldinzamelactie gestart. Doel is om 1.000 euro in te zamelen en dat gaat dankzij veel kleine bijdragen verrassend goed. Zelf een steentje bijdragen zodat Peter Daelman en zijn echtgenote Veerle Viaene hun levenswerk kunnen verderzetten, kan via https://www.gofundme.com/dhby8x-bees-for-life.