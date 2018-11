Criminelen profiteren van donkeren weken: weekend vol inbraken KOEN MOREAU

12 november 2018

17u42 1 Lede Het voorbije weekend werd op minstens vier plaatsen ingebroken. Het is duidelijk opletten geblazen nu de donkere weken van het jaar begonnen zijn.

Zondag werden inbraken vastgesteld in de A. Rodenbachstraat in Lede en de Ledestraat in Impe. De daders werden opgemerkt en namen de vlucht. ’s Avonds was er ook een inbraakpoging in de Oude Heerbaan in Erpe. Ook hier merkte de bewoonster de daders op. Zaterdagavond waren er inbraken in de Wijmenstraat in Impe en de Ninovestraat in Burst. In Impe namen de criminelen de vlucht toen het alarm in werking trad. In Burst werden geld en juwelen gestolen. In bijna alle gevallen werden deuren en ramen opengebroken aan de achterzijde van de woning. De politie vraagt extra aandachtig te zijn en bij verdachte handelingen meteen en zonder twijfelen het noodnummer ‘101’ te bellen.