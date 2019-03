Criminelen op pad tijdens weekend: aanhangwagen gestolen en inbraakpoging KOEN MOREAU

18u58 4 Lede Op de hoek van de Reymeersstraat en de Grote Kapellelaan in Lede werd het voorbije weekend een aanhangwagen gestolen. In de Kloosterstraat probeerden dieven in te breken.

De aanhangwagen stond op een stuk braakliggend terrein aan de Reymeerstraat. De diefstal gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Iets verderop in de Kloosterstraat werd zondagmiddag omstreeks half één ‘s middags geprobeerd in te breken. Een buur merkte een Audi A4 met Frans kenteken op waarvan de inzittenden uitstapten en rond de woning wandelden. Hij verwittigde de politie, maar bij aankomst waren de verdachten al verdwenen. Ze hadden wel degelijk geprobeerd om in te breken.