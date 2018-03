Contactmomenten over toekomst kerken 07 maart 2018

Lede organiseert deze maand verschillende contactmomenten over de toekomst van de kerken. Enkel de kerken van Oordegem en Lede zijn aangeduid als parochiekerk. De andere krijgen naast hun religieuze functie ook nevenbestemmingen. Om rekening te houden met de wensen van de inwoners, over de toekomstplannen van de inwoners, worden er contactmomenten georganiseerd voor en in de Sint-Denijskerk van Impe op dinsdag 6 maart om 19.30 uur, in de Sint-Bavokerk van Wanzele op woensdag 7 maart om 19.30 uur en in de Sint-Pharaïldischkerk van Smetlede op dinsdag 13 maart om 19.30 uur. Voor de kerk van Papegem wordt overlegd met de parochie Vlierzele waartoe dit kerkgebouw behoort. (KMJ)