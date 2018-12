Concertband en Kinderkoor Vivo Brugge samen op de planken KOEN MOREAU

18 december 2018

17u07 1 Lede Het kerstconcert van Concertband Oordegem onder leiding van Gunter Carlier zaterdagavond 22 december is meer dan een bezoek waard.

Samen met het kinderkoor Vivo Brugge onder leiding van Heidi de Caluwé alweer een pareltje in de Sint-Martinuskerk. Deuren open vanaf 19 uur. Start om 19.30 uur. Tickets kosten 5 euro. Reserveren via 0475/56.33.69 of cboordegem@gmail.com.