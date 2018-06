Concert voor 40 jaar Amici Cantores 15 juni 2018

Het gemengd zangkoor Amici Cantores concerteert op zondag 24 juni in GC De Volkskring te gelegenheid van haar 40 jarig bestaan. Vanaf 15 uur kan je genieten van een live-concert van tweemaal zestig minuten samen met 'The Great Pretenders'. Kaarten kosten 18 euro en tijn te krijgen bij de koorleden, via amicicantores@hotmail.com of via 09/369.53.43. (KMJ)