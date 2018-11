Chris krijgt gratis uurtje knuffelen met Hot Marijke om overval door prostituee te vergeten KOEN MOREAU

20 november 2018

22u08 0 Lede De nooit om media-aandacht verlegen prostituee, pornoactrice en camgirl Hot Marijke (32) bezocht dinsdagavond in Lede rolstoelpatiënt Chris De Schrijver (39). Die man werd vrijdagavond bij hem thuis overvallen door een prostituee met twee handlangers. “Een schande wat er gebeurd is en een blamage voor onze sector”, aldus Marijke.

Na het lezen van het artikel in onze krant over de drieste brutale en gewelddadige overval waarbij Chris De Schrijver in zijn eigen aangepast huis geschopt, geklopt en uit zijn rolstoel gegooid werd voor de diefstal van een schamele 160 euro, kwam Hot Marijke in actie. “Ik ben prompt op zoek gegaan naar die man zodat ik hem zijn slechte ervaring kon doen vergeten”, aldus Hot Marijke.

Gratis escort

Concreet bood Marijke de - na een ongeval op zijn vijftiende zwaar verlamde Chris - een gratis uurtje escort aan. Iets waar Chris gezien de bekendheid van Hot Marijke graag op in ging. Dinsdagavond kwam de vrouw speciaal uit Knokke naar Lede gereden. “Wat de collega - voor zover je zo iemand een collega kan noemen – hier uitspookte, kan echt niet door de beugel. Degoutant is het. Ik vond dan ook dat ik iets moest doen”, aldus de vrouw.

Mes in de hand

Dat de schrik er bij Chris nog steeds diep in zit, bleek meteen toen hij dinsdagavond met een mes in de hand zijn deur opende. “Ik hoop dat ik met mijn bezoek opnieuw voor wat vertrouwen kan zorgen”, aldus Marijke. Veel mindervalide klanten heeft ze zelf niet. “Bij mij thuis ontvang ik op de tweede verdieping waardoor het daar uitgesloten is en erg veel escort doe ik niet.” Toch staat Marijke open voor mindervaliden.

Tederheid en knuffelen

“Mensen zoals Chris hebben evenveel recht op iets meer. Al gaat het bij de meesten vooral om de tederheid, wat kussen en knuffels. In sommige gevallen zijn de mannen al tevreden als we samen een film kijken.” Dat Chris zich niet schaamt om te vertellen dat hij ondanks of net door zijn toestand beroep doet op betaalde liefde, vindt Marijke positief. “Het is goed dat iemand zoals Chris zelf het taboe durft te doorbreken.” De tedere aanrakingen en knuffels van Marijke nam hij glunderend en vol dankbaarheid in ontvangst. “Dit had ik nooit verwacht, maar het is geweldig”, stamelde de man toen onze reporter hem samen met Hot Marijke achterliet voor een hete nacht.