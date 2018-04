Chiro Nele blijft op vertrouwde plek GROOTSCHALIGE VERBOUWING HOUDT HEEM LANGS GROENSTRAAT KOEN MOREAU

10 april 2018

02u48 0 Lede De Chiromeisjes van Chiro Nele blijven hun heem in de Groenstraat trouw. Dat werd zaterdag tijdens de ouderavond in de Volkskring met een bouwlied en dansjes duidelijk gemaakt door leden en leiding.

Als antwoord op het steeds verder toenemende ledenaantal en het steeds verder aftakelende schoolgebouwtje langs de Groenstraat waarin Chiro Nele gehuisvest is, komt er een grootschalige verbouwing. "Dertig jaar geleden werd het oude schoolgebouwtje wat aangepast om dienst te doen als Chiroheem, met uitzondering van kleine en noodzakelijke herstellingen, is het daarbij gebleven. Omdat het niet duidelijk was of we hier zouden blijven, zijn herstellingen steeds op de lange baan geschoven", vertellen Hoofdleidsters Eva Raes en Oona Van Hauwermeiren. Meerdere pistes lagen op tafel. "Het idee om aan het jeugdhuis aan sporthal De Ommegang aan te bouwen en een deel gemeenschappelijk te gebruiken werd onderzocht. Het faillissement van Leeuwerik heeft daar helaas anders over beslist, waardoor de resterende oppervlakte er identiek was als hier."





Om die reden werd de knoop doorgehakt en beslist om in de Groenstraat te blijven. "Enerzijds willen we vooruit waardoor wachten op een eventueel nieuw jeugdhuis niet aan de orde was. Anderzijds is het aan de sporthal met achterliggende voetbalvelden op zondagmiddag erg druk en zijn de speelfaciliteiten beperkt", aldus Eva en Oona. Met de hulp van architect en oud-leidster Lotte Van Accoleyen worden nu plannen getekend. "Het gebouw wordt volledig gestript en op ons graspleintje komt een serieuze uitbreiding waardoor ons heem 50 procent groter wordt."





Bedoeling is om van de huidige vijf lokalen naar zes lokalen, een grote polyvalente ruimte onderaan, een degelijke keuken en degelijke sanitaire installatie te gaan. Aan het zaaltje van vzw Ronkenburg wordt niet geraakt. Voor het project, dat 200.000 euro kost, wordt gehoopt op handige Harry's en een renteloze lening bij de gemeente. "Zelf zullen we ook wat meer activiteiten organiseren om geld in het laadje te brengen."





Als alles goed gaat, zullen de werken rond Pasen volgend jaar starten. "Omdat we zonder lokalen vallen, hopen we dat de werken snel vooruit gaan. Om de bouwperiode te overbruggen, zoeken we nog een tijdelijke locatie." Het bouwproject steunen kan door te storten op BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd-vlaanderen vzw met de vermelding: GIFT OM3108. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.