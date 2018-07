Chauffeur vlucht nadat hij paaltje en verkeersbord ommaait Koen Moreau

19 juli 2018

08u32 0 Lede Een chauffeur met een glaasje op is woensdagochtend om 1.35 uur gevlucht nadat hij in de Bellaertstraat in Lede in het decor belandde.

De man verloor de controle over het stuur, ramde een paaltje en knalde tegen een verkeersbord aan. De wagen was nog rijvaardig aangezien de chauffeur vluchtmisdrijf pleegde. De politie kon hem en de wagen even later aantreffen. De bestuurder bleek ongedeerd. Hij legde wel een positieve ademtest af en mocht bijgevolg zijn rijbewijs alvast voor vijftien dagen in bewaring geven.