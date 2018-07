Chauffeur dommelt in na zege Rode Duivels en mist bocht 04 juli 2018

Een chauffeur is maandagavond omstreeks 22 uur na de zege van het Belgische elftal tegen Japan rechtdoor gegaan in de bocht van de Markizaatstraat in Lede. De wagen belandde tegen het muurtje naast het huis van het gewezen verzekeringskantoor van ex-burgemeester Geert Grepdon waarin nu het architectenbureau van schepen Stijn Wille gevestigd is. De bestuurder verklaarde even te zijn ingedommeld. Hij legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor drie uur ingehouden. De man werd met een lichte verwonding aan het hoofd naar het ziekenhuis gevoerd. De schade aan het muurtje bleef beperkt. De geaccidenteerde wagen werd weggetakeld. (KMJ)