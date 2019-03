Chauffeur die mobilhome aanreed en wegvluchtte gaf zichzelf aan KOEN MOREAU

18u50 0 Lede Een dag na het zware ongeval op de Grote Steenweg in Oordegem zondagnamiddag heeft de bestuurder van de Renault Clio die de vlucht nam zich aangegeven bij de politie.

De man meldde zich bij een politiecommissariaat van een naburige gemeente. Waarom de man de vlucht nam is niet duidelijk. Volgens ooggetuigen was de man duidelijk onder invloed toen hij eerst probeerde met zijn wagen te vluchtten en uiteindelijk te voet de benen nam. De ravage die hij aanrichtte was enorm. Beide voertuigen waren rijp voor de sloop en doordat de lpg-tank van de mobilhome openscheurde werd de steenweg een hele poos afgesloten.